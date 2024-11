Beyoncé: 10 Millionen Gage für Wahlkampf-Auftritt bei Kamala Harris?

Die US-Vizepräsidentin stehe für Einigkeit, sagte der US-Popstar bei einem Auftritt im Rahmen eines Wahlkampf-Events in ihrer Heimatstadt Houston in Texas. Sie spreche nicht als Prominente oder Politikerin, sondern als Mutter, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder wolle, betonte Beyoncé, die zusammen mit Sängerin Kelly Rowland auftrat. Die beiden Frauen waren einst gemeinsam in der Band "Destiny's Child".

Beyoncé ist nicht die einzige Berühmtheit, der vorgeworfen wurde, für ihren Auftritt bei einer Kundgebung der Vizepräsidenten ein Honorar erhalten zu haben. Auch Oprah Winfrey äußerte sich zu ähnlichen Gerüchten, nachdem ihr vorgeworfen worden war, im September ein Auftrittshonorar in Höhe von einer Million US-Dollar für die Teilnahme an einer "Unite the Nation"-Veranstaltung an Harris' Seite in Detroit erhalten zu haben.

"Normalerweise reagiere ich nur ungern auf Gerüchte im Allgemeinen, aber heute ist mir klar geworden, dass eine Lüge nur noch schlimmer wird, wenn man sie nicht stoppt", schrieb die Talkshow-Queen am 11. November auf Instagram. "Mir wurde kein Cent bezahlt. Meine Güte. Zeit und Energie waren meine Art, die Kampagne zu unterstützen."