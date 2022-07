Bestbezahlt: Die Top-Verdiener unter den Hollywoodstars

Margot Robbie ist dank ihres beachtlichen Gehalts für Greta Gerwigs Live-Action-Barbie-Film zur bestbezahlten Schauspielerin in Hollywood avanciert. Die 32-Jährige soll für ihre Hauptrolle an der Seite von Ryan Gosling stolze 12,5 Millionen US-Dollar bekommen haben, berichtet Variety. Für ihren letzten Blockbuster "Birds Of Prey" soll Robbie 2020 noch ein Gehalt von zehn Millionen US-Dollar erhalten haben.

Auch Millie Bobby Brown ist Bestverdienerin

Die nächste Schauspielerin nach Robbie ist "Stanger Things"-Star Millie Bobby Brown. Mit der Hauptrolle in "Enola Holmes 2" soll die 18-Jährige rund zehn Millionen US-Dollar verdient haben.

Ein Blick auf die Herren der Schöpfung zeigt aber, dass männliche Bestverdiener in Hollywood sich immer noch über ein weitaus höheres Gehalt freuen dürfen: So cashten Will Ferrell, Chris Hesmworth, Vin Diesel, Tom Hardy, Ryan Reynolds, Joaquin Phoenix und Denzel Washington für ihre jüngsten Filmrollen jeweils rund 20 Millionen US-Dollar ab.

Jason Momoa verdient mit "Aquaman and the Lost Kingdom" geschätzt 15 Millionen. Eddie Murphy sahnt für "Beverly Hills Cop 4" 14 Millionen ab, während Chris Pine seine "Star Treck"-Rolle rund 13 Millionen einbringt.

"Top Gun"-Star Tom Cruise toppt alle

Bestverdiener unter den Holllywoodstars ist Tom Cruise, den "Top Gun: Maverick" wohl um 100 Millionen reicher machen wird.

Top 5: Die bestbezahlten Filmstars