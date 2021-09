Berichte: Rap-Star Capital Bra soll sich verlobt haben

Der in Sibirien geborene und in der Ukraine aufgewachsene Capital Bra steht für viele stellvertretend für den einst provokanten Straßenrap, der den Weg aus prekären Plattenbauten in situierte Vorstadtvillen gefunden hat. "Bra" steht für "Brat", das russische Wort für Bruder. "Brat" heißt auch ein russischer Kultfilm über einen Außenseiter. Der Rapper, der aus der Kälte kam, zog mit sieben Jahren mit seiner Mutter nach Berlin und wurde durch die Veranstaltung "Rap am Mittwoch" bekannt. Capital Bra hat selbst zwei Söhne und eine Tochter.