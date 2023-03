Berichte: Prinz Andrew will "explosive" Biografie auf den Markt bringen

Der wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um sexuellen Missbrauch in Ungnade gefallene Prinz Andrew soll britischen Medienberichten zufolge planen, eine "explosive" Biografie zu schreiben - ganz nach dem Vorbild seines Neffen Prinz Harry. Er sei bereits mit einer Autorin in Kontakt, die ihm bei seinem Vorhaben helfen könnte, schreibt die Daily Mail. Andrew soll die Hoffnung hegen, seinen ramponierten Ruf wiederherzustellen. 2019 hatte er das in einem BBC-Interview zum letzten Mal versucht und war kläglich gescheitert. Der einstige Lieblingssohn von Königin Elizabeth II hatte sich um Kopf und Kragen geredet. Experten sprachen von einer "PR-Katastrophe".