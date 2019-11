Bericht: Zwei neue Gesichter im "Batman"-Cast

US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") könnte für seinen geplanten "The Batman"-Film einen bewährten Darsteller an Bord holen. Der britische " Herr der Ringe"-Star Andy Serkis (55) sei für die Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth im Gespräch, berichteten die US-Branchenblätter Hollywood Reporter und Variety am Dienstag.

In den Batman-Comics tauchte der ergebene Diener Pennyworth erstmals 1943 auf. Schauspieler wie Michael Caine und Jeremy Irons haben den Butler schon verkörpert.