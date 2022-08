Victoria Beckham steht auf Kriegsfuß mit neuer Schwiegertochter Nicola

Es dürfte eine der glamourösesten Promi-Hochzeiten des Jahres gewesen sein, als der britische Fotograf und Koch Brooklyn Beckham und die US-Schauspielerin Nicola Peltz im April in Florida geheiratet haben. Beckham ist der Sohn des ehemaligen britischen Fußballstars David Beckham und der Modedesignerin Victoria Beckham, Peltz wurde vor allem mit dem Science-Fiction-Film "Transformers: Ära des Untergangs" bekannt.

Peltz und Beckham: Wechselseitige Antipathie?

Das Verhältnis von Peltz und ihrer Schwiegermutter Victoria soll allerdings unterkühlt sein, schreibt das US-Promiportal Page Six. Gar von einem "kalten Krieg" ist in dem Bericht zu lesen. "Sie können sich nicht ausstehen und reden nicht miteinander", zitiert Page Six eine vermeintliche Quelle aus dem Umfeld der beiden. "Die Vorbereitungen auf die Hochzeit waren horrend." Laut dem namentlich nicht genannten Insider habe Peltz nicht gewollt, dass Beckham bei der Planung des Fests Mitspracherecht habe. Die Kommunikation habe sich auf ein Minimum beschränkt, heißt es weiter. Außerdem gebe es "ununterbrochen Drama". Beckham hingegen habe ein Problem damit, dass Peltz im den Medien "Die neue Mrs. Beckham" genannt wurde.