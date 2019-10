Bericht: Thailands König warf Geliebte ins Hochsicherheitsgefängnis

Kein Einzelschicksal

Erst vor wenigen Wochen erhob Vajiralongkorn Sineenat zur Zweitfrau und "Ersatzkönigin", was durch die öffentliche Bekundung der Polygamie international für Aufsehen sorgte. Dass sie nun so drastisch in Ungnade gefallen ist, ist besorgniserregend und erinnert an das Schicksal seiner früheren Ehefrauen. Von seiner ersten Frau, Prinzessin Soamsawali, ließ er sich 1991 nach 13 Jahren Ehe scheiden. Die zweite Ehefrau lebt im US-Exil und seiner dritten Frau, Prinzessin Srirasmi, wurde ein besonders grausames Schicksal zuteil. Nach der Scheidung 2014 wurden acht ihrer Verwandten festgenommen, ihre Eltern zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und sie selbst von ihrem damals neunjährigen Sohn getrennt. Ihr Aufenthaltsort ist bis heute unbekannt.

Sollten die Berichte um Sineenats Inhaftierung sich bewahrheiten, ist unklar, ob und wann sie das berüchtigte Gefängnis wieder verlassen darf.