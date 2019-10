Thailands König kündigte vier Gardisten wegen "extrem bösartigen Verhaltens"

Thailands König Maha Vajiralongkorn hat nach der Verstoßung seiner offiziellen Geliebten weitere Leute aus dem Palast verbannt. Der 67-Jährige entließ in Bangkok nochmals vier Mitglieder seiner Königlichen Garde. Die Absetzung wurde im Königlichen Anzeiger am Dienstagabend mit "extrem bösartigem Verhalten" sowie in zwei Fällen auch mit " Ehebruch" begründet.