Ben Affleck verkauft seine Luxus-Villa

Wer schon immer mal etwas Hollywoodluft schnuppern wollte, gerade eine neue Wohnung sucht und das nötige Kleingeld parat hat, sollte jetzt aufpassen: Die Villa des amerikanischen Schauspielers Ben Affleck wäre zu haben. Das Ganze hat natürlich einen Haken: 7,6 Millionen US-Dollar (ca. 6,9 Millionen Euro) muss man für das Anwesen in Savannah im US-Bundesstaat Georgia hinblättern.

Drei zum Preis von einem?

Wer trotzdem interessiert ist, oder wissen will, wie ein Hollywoodstar so haust, darf sich nun die Rahmenbedingungen auf der Zunge zergehen lassen: Das Herrenhaus, auch „Big House“ genannt, befindet sich auf 35 Hektar mit Blick auf den North Newport River auf Hampton Island in Georgia. Das "Big House" ist 557 Quadratmeter groß und verfügt unter anderem über eine Veranda mit Blick auf den Fluss. Entlang eines Weges, der von der hinteren Veranda zum Fluss führt, befindet sich das abgeschirmte "Summer Cottage" mit einem großen Kamin.

Das dritte Haus, auch "Oyster House" genannt, ist 930 Quadratmeter groß und mit drei Suiten und fünf Schlafzimmern mit Etagenbetten, die von Seeschiffen geborgen wurden, ausgestattet. Das Anwesen bietet zudem einen Zugang zum Meer vom privaten Tiefwasserdock aus.

"Die Immobilie verkörpert Savannahs Charme zu hundert Prozent", sagt Richard Mopper vom zuständigen Immobilien-Büro "Engel & Völkers". "Von der Veranda aus blickt man auf den Fluss und die weitläufigen Weiden bis in zu den zahlreichen luxuriösen Häusern. Mit seinen besonderen Elementen im Südstaaten-Stil verkörpert das Anwesen die Wärme und Gastfreundschaft, die den Süden Amerikas so einzigartig machen", wird die Villa angepriesen. Wer nun bereits einen Umzug in Erwägung zieht, bekommt hier weitere Einblicke: