Ben Affleck: Offene Worte über Alkohol-Tief während "Justice League"-Dreh

Das war die schlimmste Erfahrung, die er je in einem Geschäft erlebt habe. "Es hat mir das Herz gebrochen", sagte Affleck.

Die Produktion von "Justice League" war von Anfang an dramatisch und voller Änderungen im Drehbuch und Neuaufnahmen mit Filmemacher Joss Whedon, nachdem der ursprüngliche Regisseur des Films, Zack Snyder, nach dem Tod seiner Tochter zurückgetreten war. "Und ich fing an, zu viel zu trinken. Ich war zurück im Hotel in London, entweder das oder aus dem Fenster springen", sagte Affleck über seine Krise von damals. "Und ich dachte nur: 'Das ist nicht das Leben, das ich will. Meine Kinder sind nicht hier. Ich bin unglücklich.'"