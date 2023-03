Ben Affleck enthüllt Grund, warum er bei den Grammys so unglücklich aussah

Auch Stars haben mal schlechte Tage. Nur blöd, wenn man just an einem solchen an einer Preisverleihung teilnehmen muss, an der die ganze Welt zuschaut. So geschehen im Falle von Schauspieler Ben Affleck, der bei den diesjährigen Grammy-Awards im Februar einen recht unglücklichen Eindruck machte. Kameras fingen etwa einen Moment ein, in dem er sich mit Ehefrau Jennifer Lopez zu zoffen schien. Ein gefundenes Fressen für amerikanische Promiportale.

Affleck genoss den Abend - angeblich