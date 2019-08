Bella Thorne: Disney-Sternchen dreht Porno

Porno statt Weihnachtshorror

Dabei wollte sie eigentlich einen Weihnachts-Horrorfilm drehen, wie Thorne auf ihrem YouTube-Kanal erklärt. Über ihren Porno "Her & Him" meint sie: "Ich habe über die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau nachgedacht und ihren Kampf um Dominanz. Das lässt sich auf viele Dinge in unserer Welt übertragen, nicht nur auf ein sexuelles Szenario."