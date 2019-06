Kritik an Nacktfoto-Leak: Bella Thorne wettert gegen Whoopi Goldberg

Goldberg verurteilt Fotos

Eine ganz konträre Meinung dazu hat allerdings Hollywood-Urgestein Whoopi Goldberg (63). Die Schauspielerin war in der Fernseh-Talkshow The View zu Gast und verurteilte Thorne dort scharf: "Wenn man berühmt ist - und dabei ist es egal wie alt du bist - nimmt man keine solchen Fotos auf." Die Aufnahmen würden direkt in eine Cloud hochgeladen und seien dort für etwa jeden Hacker frei verfügbar, so Goldberg. "Wenn man das 2019 nicht weiß, tut es mir leid."