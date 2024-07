Warum Bella Hadid den deutschen Sportkonzern Adidas klagen will

Dieser Werbedeal ging nach hinten los. Eigentlich hatte der Sportartikelhersteller Adidas das US-Model Bella Hadid (27) engagiert, um für den Relaunch eines neuen Retro-Sneakers zu werben. Wenige Tage nach dem Start der groß angelegten Kampagne ließ sie das Unternehmen überarbeiten, alle Hinweise auf Hadids Mitwirkung wurden hastig entfernt. In einem Statement entschuldigte sich das Unternehmen für "unbeabsichtigte Verbindungen zu tragischen historischen Ereignissen". Was war passiert?

Das Model, das nicht mehr in der Kampagne zu sehen ist, will laut US Weekly und TMZ nun rechtliche Schritte gegen den Sportartikelriesen wegen "Mangels an öffentlicher Rechenschaftspflicht" einleiten. Dieser habe sie nicht über den "historischen Kontext" der Kampagne informiert und eine grausame und schädigende Kampagne gestartet.

Der Schuh ist im Webshop von Adidas indes beinahe ausverkauft.