Gigi Hadid äußert sich zu Hamas-Angriff auf Israel

US-Model Gigi Hadid hat sich erstmals in sozialen Medien zum Hamas-Angriff in Israel geäußert. "Während ich Hoffnungen und Träume für Palästinenser habe, schließt nichts davon ein, einer jüdischen Person Schaden zuzufügen", schrieb sie am Dienstag auf Instagram. Dort hat sie rund 79 Millionen Followerinnen und Follower. Einige hatten in den vergangenen Tagen kritisiert, dass Hadid bisher nicht öffentlich Stellung bezogen hatte.