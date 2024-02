© APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JASON KOERNER

Beim Schmusen gesichtet: Gisele Bündchen verliebt am Valentinstag

2022 ließ sich das Model Gisele Bündchen für die Öffentlichkeit überraschend von Tom Brady scheiden. Wenige Monate später wurden erstmals Gerüchte um eine neue Liebe im Leben der brasilianischen Berufsschönheit laut.

Der Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente soll ihr neuer Auserwählter sein, berichteten mehrere US-Promiportale. Im Interview mit dem Magazin Vanity Fair kam die 43-Jährige im März letzten Jahres erstmals auf ihren vermeintlichen neuen Freund zu sprechen - wenn auch zurückhaltend. Er und seine Brüder Pedro und Gui, die die Kampfkunst ebenfalls unterrichten, seien "großartige Freunde" geworden, so Bündchen - "besonders Joaquim". "Ich bin so dankbar, sie alle zu kennen", so das Model damals.

Gisele Bündchen: Verliebt am Valentinstag Ihr Privatleben versuchte sie daraufhin wieder so verdeckt wie möglich zu halten. Wie Page Six unter Berufung auf Augenzeugen jetzt aber berichtet, soll Bündchen am Valentinstag zusammen mit dem Jiu-Jitsu-Trainer gesichtet worden sein. Quellen sollen Gisele Bündchen und Joaquim Valente nach wie vor liiert sein. Am Valentinstag sollen sie in Bündchens Viertel in Miami beim Küssen gesehen worden sein.