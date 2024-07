Bei teuerster Hochzeit der Welt: Kardashian trieft von Kopf bis Fuß vor Diamanten

Kim Kardashian sah wie eine Prinzessin aus, als am Samstag einen weiteren Tag voller Feierlichkeiten begann, um Anant Ambanis mehrtägige Hochzeit mit Radhika Merchant zu feiern.

Anant ist der Sohn des schwerreichen indischen Unternehmers und Vorstandsvorsitzenden des Konglomerats Reliance Industries, Mukesh D. Ambani , der mit einem Vermögen von 102,4 Milliarden Dollar 2024 auf Platz 11 in der "The World's Billionaires-Liste" des Forbes Magazine steht. Die Mutter des Bräutigams ist die Philanthropin Nita Ambani .

Auf Fotos, die Kim Kardashian auf Instagram teilte, trägt sie einen roten Zweiteiler. Khloé Kardashian ist in einer Kreation aus silbernen und goldenen Tönen zu sehen. Opulenter Schmuck durfte natürlich auch nicht fehlen.

Zu der Luxus-Hochzeit in Mumbai sind neben Freunden und Familie auch zahlreiche prominente Gäste geladen. So auch Kim Kardashian und ihre Schwester Khloé . Die beiden gewährten Fans einen Blick auf jeweils eines der Outfits, welche sie bei der indischen Super-Hochzeit bisher trugen. Da sich das Brautpaar im traditionellen indischen Stil traut, wirkten die Gewänder der beiden Reality-Stars ebenfalls wie aus Tausendundeiner Nacht entsprungen.

Kim Kardashian von Kopf bis Fuß in Diamanten gehüllt

In einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story präsentierte sich Kim Kardashian zudem in einem weiteren Hochzeits-Outfit - und zwar eine sogenannte Lehenga. Dabei handelt es sich um ein Kleid, das einst hauptsächlich von königlichen Angehörigen getragen wurde und heute als ein Kleidungsstück gilt, welches in Indien zu wichtigen Anlässen wie Hochzeiten getragen wird.