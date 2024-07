Beckhams schlüpfen zum 25. Hochzeitsjubiläum in einen ihrer peinlichsten Partnerlooks

Daran, dass auch die beiden den einen oder anderen Mode-Fauxpas begangen haben, wurde der Ex-Fußballer einmal in der Talkshow von James Corden erinnert. Während der Sendung holte der Moderator ein altes Foto des Ehepaares hervor.

Schließlich gab Beckham zu, dass er eigentlich alle Outfits von damals bereut. "Aber zu dieser Zeit fühlten sie sich richtig an. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher."

Auf der Aufnahme waren David und Victoria im Leder-Partnerlook zu sehen. "Gibt es irgendwelche Looks, die ihr bereut?", fragte Corden. "An welchem Punkt sagst du zu deiner Frau 'Hey Babe, ich hab eine Idee'"? Beckhams Antwort: "Diese Idee war nicht meine Idee."

David und Victoria Beckham feiern 25. Hochzeitsjubiläum

Dieses Jahr feiern die Beckhams ihr 25. Hochzeitsjubiläum. Das Paar heiratete am 4. Juli 1999 im Rahmen einer dekadenten und extravaganten Hochzeit auf dem Schloss Luttrellstown in Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenig verwunderlich: Auch an ihrem großen Tag entschieden sich die Beckhams für einen Partnerlook.

Die Gäste wurden damals in violetten Outfits empfangen, während David und Victoria beim Austauschen der Schwüre später beide Weiß trugen. Anlässlich ihrer Silberhochzeit schlüpften Victoria und David Beckham jetzt in ihre alten Hochzeits-Looks