Bebe Rexha über bipolare Störung: "Wollte mich befreien"

"Es hat mich echt fertig gemacht. Ich hatte Angst. Ich wollte nicht glauben, dass etwas mit mir nicht stimmt", so Rexha über den Tag, an dem sie Klarheit bekam. Trotzdem: Dieser Moment habe auch den Punkt markiert, an dem sie beschlossen habe, sich selbst Freiheit zu verschaffen und offen mit Themen die metnale Gesundheit betreffend umzugehen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich damit, dass ich mich meinen Fans geöffnet habe, gesagt habe, dass ich mich nicht mehr davon einsperren lassen werde."

Einfach sei das aber nicht gewesen. "In deinem Kopf tobt ein Krieg: Wird es meine Karriere beeinflussen? Werden die Menschen über mich urteilen? Werden sie noch mit mir arbeiten wollen?", so Rexha, die ihre Angst auf Twitter einst folgendermaßen beschrieb: "Es fühlt sich an, wie wenn ein Zug direkt auf dich zufährt - und kurz bevor er dich trifft, fängt alles wieder von vorne an."