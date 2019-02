Böser Trend: Wie Promis unter Körper-Kritik im Netz leiden

Stellen Sie sich vor, Sie werden auf ein Mega-Event eingeladen, das weltweit medial im Fokus steht und benötigen ein Outfit: Glauben Sie, dass Sie einen Designer finden würden, der Sie unterstützt? Der erste Impuls ein „Aber sicher!“ zur Antwort zu geben, wird nur durch die Tatsache im Zaum gehalten, dass es sich in der Realität anders abgespielt hat. Erlebt hat das Sängerin Bebe Rexha, 29, (Bild oben) die bei den Grammys am 10. Februar doppelt nominiert war, darunter als „beste neue Künstlerin“. Sie musste im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren, wie es ist, für seinen Körper diskriminiert zu werden. In einem Instagram-Video machte sie ihrer Enttäuschung darüber Luft, dass unzählige Designer sie nicht austatten wollten, da sie zu dick sei. „Mit Größe 36 bis 38 bin ich zu dick? Dann will ich eure besch... Kleider gar nicht tragen.“

