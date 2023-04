Beauty-OP-Spekulationen um Meghan: "Sie will wie Kate aussehen"

Seit Anfang des Jahres hatte sich Herzogin Meghan weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Jetzt absolvierte sie gleich zwei Auftritte: Bei den NBA Playoffs saß sie am 24. März zusammen mit Ehemann Harry im Publikum. Zudem zeigte sich die zweifache Mutter in einem Video, in dem sie während eines TED-Talk-Events eine Lobrede auf den Fotografen Misan Harriman hielt. Der Clip wurde unter anderem auf TikTok geteilt - und sorgt nun für Spekulationen um Meghans Aussehen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Harry & Meghan bei 1. Auftritt nach Krönungs-News bei intimem Moment erwischt

Meghan: Hat sie etwas machen lassen?

Die Herzogin von Sussex präsentiert sich in dem Video mit einem sonnengebräunten, strahlenden Teint und langen, glatten Haaren, die sie mit einem Mittelscheitel geteilt hat. Das Video ist zudem stark ausgeleuchtet, was Meghan zusätzlich schmeichelt.