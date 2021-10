Beängstigendes Schulerlebnis: Prinz William in Sorge um Sohn George

Prinz Charles hat Verständnis für Klimademonstranten gezeigt - extreme Protestformen aber kritisiert. "Ich verstehe den Frust völlig", sagte der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. in einem Interview mit der BBC. Es sei wichtig zu verstehen, "wie verzweifelt" vor allem viele junge Menschen seien, die protestieren. "Aber ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, dies auf eine Weise zu tun, die die Leute entfremdet", sagte der britische Thronfolger. Auch seinem Sohn Prinz William liegt das Thema Klimaschutz am Herzen. Er sorge sich um die Zukunft der Generation seiner Kinder, sagte er nun gegenüber der BBC.

Erst kürzlich habe sein Sohn eine beängstigende Erfahrung in der Schule gemacht. "George war unlängst mit seiner Klasse Müll einsammeln und als ich mit ihm darüber gesprochen habe, fiel mir auf, dass er ein bisschen verwirrt war", so William. "Er war genervt, weil sie am nächsten Tag wieder auf derselben Strecke Müll sammeln gingen, und der gleiche Mist wieder auf dem Weg lag." Der kleine George habe dann versucht, die Situation einzuordnen. "Er konnte es nicht verstehen. Er fragte: 'Wir haben sauber gemacht, warum ist der Müll dann nicht weg?'", so William. Es sei ein Desaster für ihn, "wenn George in 30 Jahren hier sitzen und über dieselben Dinge sprechen müsse, weil es dann zu spät sein werde".

Klimaschutz wichtiger als Weltraumtourismus

Außerdem habe er "absolut kein Interesse" an einem Ausflug in den Weltraum, so der 39-Jährige. Es gebe "fundamentale Fragen" hinsichtlich des CO2-Ausstoßes von Flügen in den Weltraum, fuhr der Royal fort. Wichtiger als nach bewohnbaren Planeten im All zu suchen, sei die Suche nach Lösungen für den Klimawandel, so Prinz William weiter.