Ben Affleck über die Filmrolle, die der "Tiefpunkt" seines Lebens war

"Es war der Punkt, an dem mir klar wurde, dass es sich nicht lohnt", erzählte Affleck. Seine Entscheidung, bei der "Justice League" mitzumachen, habe er bereut. Der Dreh hätte ihn an seine Grenzen getrieben. Der Dreh zum Film "The Flash", der dieses Jahr im November erscheinen soll, sei im Vergleich dazu eine gute Erfahrung gewesen. Darin würde er seine bisherige "Lieblingsinterpretation" des Batman zum Besten geben. Die Erfahrung habe "wirklich Spaß gemacht", so Affleck.

Ben Afffleck war in der Rolle des düsteren Comic-Carakters in "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) und in "Justice League" zu sehen. In "Suicide Squad" hatte der 2016 zudem einen Cameo-Auftritt als Batman absolviert. Auch in "Zack Snyder’s Justice League" (2021) ist er als Bruce Wayne zu sehen und wird in "The Flash" noch einmal den Batman geben.