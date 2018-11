Barbara Becker verrät, wie sie ihren Freund Juan kennenlernte

Seit mehr als zwei Jahren ist Boris Beckers Ex-Frau Barbara Becker nun schon mit ihrem knapp 18 Jahre jüngeren Freund, dem Argentinier Juan Lopez Salaberry (33), zusammen. Wie sich die beiden kennengelernt haben, hat sie nun verraten.

So lernten sie sich kennen

Sie habe ihn auf einer After-Party eines Fundraiser-Events in einem Museum in Miami getroffen, erzählte Becker auf der Dolphin Aid-Gala in Düsseldorf im Gespräch mit RTL. Auf der Tanzfläche hätten die beiden miteinander geflirtet und seien ein Paar geworden.

Über ihre Beziehung erzählte sie: "Wir besprechen alles."