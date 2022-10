Backstage-Foto: Kidman mehr Rockstar als ihr Ehemann Keith Urban

Auch wenn sie ihren Musiker-Gatten zu dessen Konzerten begleitet, bleiben Bieder-Outfits im Schrank. In einem neuen Posting der Schauspielerin könnte man glatt meinen, das Paar habe den Beruf gewechselt. Der Schnappschuss zeigt Kidman in einem schwarzen Anzug und einem Crop-Top mit passenden schwarzen Flats und einer großen Kreuzkette.

"Auf Tour hinter den Kulissen in Nashville, Tennessee", beschriftete Kidman ein Bild von sich und Urban, auf dem sie in einer Konzerthalle backstage einen Flur entlanggehen und beide wie Rockstars aussehen. Wobei Urban in Jeans und T-Shirt im Gegensatz zu seiner Frau einen eher bescheideneren Look gewählt hat.

Kidman selbst tritt nicht auf, sie fungiert ihrem Mann als Begleitung, während dieser mit seiner "The Speed ​​Of Now"-Tour in den USA und Australien auftritt. Von seiner Frau wird er dabei fleißig unterstützt - auch wenn böse Zungen unken, sie würde ihren Mann mit ihrer ständigen Anwesenheit übermäßig kontrollieren.