Ehemann Keith Urban hat kaum Freiheiten: Nicole Kidman ein Kontrollfreak? 

Es macht aber ganz den Eindruck, als habe Kidman die Sorge, ihr Ehemann könnte einen weiteren Rückfall erleiden, nie ganz verloren. Und auch sonst soll die Leinwandikone daheim die Hosen anhaben. Glaubt man dem Bericht eines US-Klatschmagazins, soll Kidman ihrem Mann kaum Freiheiten gewähren. Sie gebärde sich wie eine "Helikopter-Ehefrau", die ihren Mann kaum aus den Augen lässt.

Die Boulevardzeitung In Touch behauptet, die Oscarpreisträgerin würde sogar Angst davor haben, ihren Mann ohne sie auf Tour gehen zu lassen. Kürzlich crashte Kidman einen Auftritt ihres Gatten, als sie während seines Konzerts in Las Vegas auf die Bühne kam. Da Urban regelmäßig in Vegas auftritt, soll seine Frau zudem einen Großteil der Dauer seines achtmonatigen Engagements in der Stadt verbracht haben.