Baby da! Kourtney Kardashian soll wieder Mama geworden sein

Schon am Montag wurde Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (44) im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gesehen worden. In diesem Krankenhaus seien auch schon einige Babys der Kardashians zur Welt gekommen, wie das US-Portal TMZ berichtet.

Die Seite will jetzt ĂŒber Insider erfahren haben, dass Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker (47) Eltern eines Buben namens Rocky wurden.

FĂŒr Kardashian ist es bereits das vierte Baby, sie hat schon drei Kinder mit dem Unternehmer Scott Disick (40). Dennoch sei diese Schwangerschaft fĂŒr sie die schwierigste gewesen. Ihr Baby schwebte eine Zeitlang sogar in Lebensgefahr.

"Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet. Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht schon einmal eine Ă€hnliche Situation durchgemacht hat, dieses GefĂŒhl der Angst auch nur annĂ€hernd nachvollziehen kann", schrieb sie im September auf Instagram.

Kourtney Kardashian oder Travis Barker haben die Geburt ihres Sohnes bisher noch nicht bestÀtigt.