Travis Barker verrät Namen und Geburtstermin von Baby mit Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian und Travis Barker erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Kourtney gab die freudige Neuigkeit im Juni während eines Konzerts von Barkers Band Blink-182 in Los Angeles bekannt. Jetzt hat Barker enthüllt, wie das Baby heißen soll und auch den errechneten Geburtstermin verraten.

Barker: Baby Rocky kommt im November

Der Schlagzeuger erwähnte in der Montagsfolge von "One Life One Chance With Toby Morse" den Spitznamen, den er und seine Frau für ihr Kind gewählt haben. Ein Benefizkonzert auf Hawaii könne er nicht geben, weil es in "die Woche fällt, in der Rocky kommen soll".

➤ Lesen Sie hier mehr: Frauen nur Accessoire: Wie Kanye West seine Partnerinnen nach seinem Geschmack formt