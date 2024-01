Ayda Field im Spital: Sorge um Robbie Williams' Ehefrau

Ayda Field, die Ehefrau des britischen SĂ€ngers Robbie Williams, informierte ihre Social-Media-Follower am Sonntag ĂŒber eine Notaufnahme, nachdem sie mit einer mysteriösen Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert worden ist.

Ayda Field teilt Foto aus dem Spital

"Ein bildschöner Abend nahm ein alles andere als bildschönes Ende", teilte Field in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story mit. "Jetzt bin ich zurĂŒck und ruhe mich aus. Vielen Dank an meinen wundervollen Ehemann Robbie Williams, der an meiner Seite ist."

