Autor: Prinz William und Harry waren vor Kate und Meghan verlorene Seelen

"Als sie das Erwachsenenalter erreichten, brauchten sie beide eine Frau, die entweder - im Fall von William - besonnen und stark ist und diese ruhige, solide und sichere Art von Kate hat oder - im Fall von Harry - eine Frau wie Meghan ist, die ihn am Genick packen und sagt: "So und nicht anders leben wir". Das "Endergebnis" sei das gleiche gewesen - weil die Symptome die gleichen waren", so Quinn.