Zweite Show "Masked Singer Austria": Wer überzeugte und wer gehen musste

Im letzten Duell traten der Babyelefant und der Frechdachs gegeneinander an. Der Elefant schmiss sich ins Tutu und sang "Dancing Queen" von ABBA. Sängerin Sandra Pires glaubte Nina Proll. Die Namen Adriana Zartl und Kathi Strasser fielen auch noch. Der Frechdachs überzeugte mit "Every me and every you" von Placebo. "Grandios", fand das Moderatorin Mirjam Weichselbraun. Paul Pizzera meinte Rainer Schönfelder. Elke Winkens vermutete Nachrichtensprecher Tobias Pötzelsberger. Der Dachs war dann fix weiter.