Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli zeigt sich nackt im Fernsehen

In dieser TV-Show geht es um nackte Tatsachen – und um den guten Zweck. Mittendrin ist Zirkusartistin und Let’s-Dance-Gewinnerin Lili Paul-Roncalli.

Die VOX-Sendung „Showtime of my Life“ (Ausstrahlung: Frühjahr 2021) bittet acht prominente Frauen und acht berühmte Männer vor den Vorhang, die sich vor dem Fernsehpublikum ihrer Kleidung entledigen und so auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen sollen.

Die Promis werden dabei von den „Let’s-Dance“-Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi gecoacht. „Ich lasse die Hüllen fallen, weil ich der tückischen Krankheit Krebs den Kampf ansagen möchte“, erklärt Lili Paul-Roncalli ihre Motivation mitzumachen.