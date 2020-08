"Let's Dance"-Siegerin Lili Paul-Roncalli wird jetzt zum Model

Der Design-Zyklus Mutter Natur (4 Elemente) wird heuer mit dem Element Wasser – Farbe Blau – fortgesetzt. Geshootet wurde Lili von Fotografin Sigrid Mayer im und rund um den Pool von Elisabeth Gürtlers Tiroler Nobel-Hotel Astoria Resort.

Lili ist dafür extra aus Spanien angereist. „Ich fühle mich sehr geehrt, Design Made in Austria in dieser Form unterstützen zu dürfen. Die kreative und innovative Kraft der Couturiers soll im In- und Ausland wahrgenommen werden“, so die Artistin, die dann auch im Herbst in den zehn besten Looks fotografiert werden wird.