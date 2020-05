Wie es jetzt mit "Let's Dance"-Siegerin Lili Paul-Roncalli weitergeht

"Als Vater kann man den Stolz gar nicht beschreiben. Lili hat sich jetzt eine neue Show-Welt erschaffen und erarbeitet", ist er sich sicher.

Platz in Supertalent-Jury?

Apropos Show, es wird schon viel über die mediale Zukunft von Lili gemunkelt. Der Sender " RTL" soll gerne mit ihr weiterarbeiten wollen, heißt es. Da würde sich doch zum Beispiel ein Platz in der Supertalent-Jury anbieten. Sängerin Sarah Lombardis Stelle wäre dort ja noch frei. Wäre auch irgendwie aufgrund von Lilis Ausbildung, Zirkus- und Showerfahrung logisch.

Es soll auch Überlegungen geben, dass " RTL" überhaupt daran denkt, mit der Roncalli-Welt in irgendeiner Form eine Kooperation einzugehen.

Über Kontakte von Juror Jorge González soll es auch schon Anfragen aus der Mode- und Kosmetikindustrie geben.

Und dann wäre da noch Swarovski - also nicht Victoria Swarovskis Moderationsplatz bei "Let' Dance", sondern die Swarovski-Kristallwelten. Bereits im Sommer 2019 ist sie als Showact in den Kristallwelten in Wattens aufgetreten. Sie könnte also auch gut das neue Testimonial oder Botschafterin von Swarovski werden.