So enttäuscht ist Kathrin Menzinger über ihr "Let's Dance"-Aus

Aus der Traum vom "Dancing Stars"-Titel. Wienerin Kathrin Menzinger hat es mit ihrem Promi Tijan Njie in der RTL-Tanzshow leider nur auf den vierten Platz geschafft.

"Es ist vorbei. Trotzdem wollen wir an dieser Stelle Danke sagen, für diesen ganzen Support über die Monate, über die Wochen und dass ihr uns immer begleitet habt", so der Schauspieler im RTL-Interview.

Kathrin selbst ist natürlich total enttäuscht und traurig. "Wie gerne würde ich jetzt an der Freestyle Choreo für uns arbeiten - stattdessen liege ich auf der Couch und versuche meine Gefühle über den gestrigen Abend in Worte zu fassen. It just feels ultraweird and kinda wrong... like an incomplete journey. Wie ein nicht zu Ende gegessenes Donut", postete sie auf Instagram.

"Fast 3 Monate sind vergangen seit wir uns kennengelernt haben... Ich wusste von Anfang an dass wir beide gut miteinander harmonieren würden - und ich hatte sowas von Recht. Wir haben so unglaublich viel zusammen erlebt, soviele Erfolge gefeiert, soviele Hürden überwunden, soviele Opfer gebracht... und dabei immer nur den nächsten Tanz im Kopf gehabt. Wir sind immer auf volles Risiko gegangen - 100% TeeKay Vibez Style", schreibt sie da weiter.