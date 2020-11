Lili Paul-Roncalli über Mode, Hilfe für die Kulturbranche und Zukunftspläne

Lili selbst fühlte sich in der Rolle des Models sichtlich wohl. „Ich habe die Produktion sehr genossen. Fotoshootings machen mir Spaß. Wenn das richtige Projekt oder der richtige Partner kommt, kann ich mir schon vorstellen, noch mehr in diesem Bereich zu machen“, sagte sie im KURIER-Interview.

Vielleicht wird sie sogar eines Tages selber unter die Designer gehen. „Ich kann mir in Zukunft schon vorstellen, als Markenbotschafterin zu fungieren und auch am Design von Produkten mitzuwirken. Ich liebe es, so wie mein Vater, kreativ zu arbeiten.“

Natürlich macht sich Lili auch große Sorgen um die Zukunft, schließlich musste jetzt auch das Varieté Apollo in Düsseldorf, in dem sie bis vor Kurzem aufgetreten ist, wieder seine Pforten schließen. „Natürlich tragen wir als Roncalli unseren Teil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bei, aber wir benötigen auch die Unterstützung durch Fördermittel. Wir haben doch die Verantwortung gegenüber unseren 250 Mitarbeitern, die alle in Kurzarbeit sind und auch in Zukunft einen Arbeitsplatz haben sollen“, so die Artistin.