Wie sich Brigitte Kren ihre Rolle als "Soko Donau"-Chefin erkämpft hat

Sie sind die glorreichen Sieben, wenn es um Sichtbarkeit von Frauen über 55 in Filmen und Serien geht.

Am Montagvormittag kamen Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Konstanze Breitebner, Michou Friesz, Susi Stach und Michaela Rosen im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zusammen, um auf den Drehbuchwettbewerb "Heldinnen in Serie" mit weiblichen Hauptfiguren über 55 in technischen Berufen aufmerksam zu machen (Einreichung noch bis 28. Jänner möglich). Barbara Wussow gehört hier auch dazu, konnte aber am Montag nicht dabei sein, da sie bei Dreharbeiten für das "Traumschiff" ist.