Tatort-Star Adele Neuhauser über Selbstzweifel, Selbstliebe und Silvester

Seit zehn Jahren ermittelt sie als Bibi Fellner („Sie ist mir von Anfang an ans Herz gewachsen.“) im Tatort, kürzlich landete sie einen Quotenhit als Beauty-Ratgeberin Stella Martin in „Faltenfrei“ („Wo ich ein Problem sehe, ist, wenn junge Menschen viel zu früh Hand an sich legen und das aus einem ganz eigenartigen Impuls heraus.“) und am 31. 12 kann man mit Schauspielerin Adele Neuhauser (62) sogar Silvester feiern.

Sie tritt gemeinsam mit ihrem Sohn Julian (34) im Theater Akzent auf. „Das Publikum erwartet die Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie, die wunderbar neu aufgearbeitet wurde vom großartigen Komiker Stephen Fry (64). Da ich ja in Griechenland geboren bin, haben wir auch das Recht, über die griechische Mythologie zu reden beziehungsweise sie zu präsentieren. Da geht’s ziemlich ab“, meint sie lachend in der schauTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

