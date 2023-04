Was Soko-Donau-Star Brigitte Kren über Sohn Marvin zu sagen hat

Es heißt ja so schön, dass das Talent in den Genen liegt – bei Brigitte Kren liegt es vor, bei ihrem Sohn Marvin hinter der Kamera. Schon als Kind hat Brigitte Kren erfolgreich Theater gespielt, ihr Vater verweigerte ihr aber dann die Ausbildung am Reinhardt-Seminar, so musste sie medizinisch-technische Analytikerin studieren, wie sie in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erzählt.