Wie Joesi Prokopetz und Dieter Chmelar die Promis zum Lachen brachten

Wenn Austropop-Urgestein Joesi Prokopetz (71) und der frĂŒhere KURIER-"Menschen"-Journalist Dieter Chmelar (66) gemeinsame Sache machen, dann werden die Lachmuskeln ganz schön strapaziert. Das Programm "Evergrins – Zwei wie Blech und Schwafel" feierte Premiere im Casanova in Wien.

So ĂŒbersetzte Chmelar etwa den "Queen"-Titel "I Want to Break Free" wortwörtlich ins Deutsche: "Ich möchte im Freien brechen". ProfitĂ€nzerin Conny Kreuter kriegte sich da gar nicht mehr ein vor Lachen und meinte zum KURIER: "Ich habe einen Ohrwurm: Ich möchte bitte im Freien speiben".

Kabarett-Kollegin Nadja Maleh konstatierte den beiden "die perfekte Kombi: der Gentleman und der Grantler".