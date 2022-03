Warum Joesi Prokopetz seinen 70er "erleidet" und der typische Wiener keinen Charme hat

Er selbst, so Prokopetz, würde im Alter immer misanthropischer werden, was ja eigentlich auch wieder „typisch wienerisch“ sei. „Ich stelle ja die These auf, dass man echter Wiener nur ab einem gewissen Alter werden kann, so frühestens ab 55 plus, wo man dann missmutig, auch nörglerisch, intolerant, nostalgisch und eben misanthropisch wird“, meint er.

Wobei: „Das Wienerische ist etwas Weltumspannendes, etwas Feinstoffiges, das in und um Wien lag und immer liegen wird, aber es ist nicht an Wien gebunden, um es zu sein und zu leben.“

Mit Wolfgang Ambros, der ja ebenfalls dieser Tage seinen 70er begeht (siehe Interview links), verbindet ihn nach wie vor eine „Lebensfreundschaft“, schließlich habe man „die ganze Pubertät und Spätpubertät miteinander wirklich täglich verbracht“.

