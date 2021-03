Wie Haustiere den heimischen Promis durch die Coronakrise helfen

Das Zauberwort heißt nicht "Sitz!“ oder "Platz!“, sondern Resilienz. Laut Duden: psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen zu überstehen. Alle Promis, die der KURIER nach der größten Stütze in der Pandemie fragte, hatten fast die identische Antwort: "Wir haben von unseren Haustieren gelernt, indem wir ihnen so nah waren wie nie.“

Obwohl Chris Lohner, nach heftiger Covid-Erkrankung langsam auf dem Weg zurück, von ihrer Shirley in dieser Zeit oft "die kalte Schnauze“ gezeigt bekam, weiß sie: "Sie kann nichts, was ein ausgebildeter echter Therapiehund kann, aber sie wärmt mir das Herz, tut mir gut und liebt mich ohne Wenn und Aber so wie ich bin. Jedes Haustier ist ein Therapiertier, jetzt mehr denn je.“