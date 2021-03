"Freud"-Regisseur Marvin Kren wird zum zweiten Mal Papa

Er ist mitten in der letzten Drehwoche zu seiner ersten – auch selbst geschriebenen – Komödie ("Der weiße Kobold“): Marvin Kren (40), zweifacher ROMY-Preisträger, kriegt "zum Drüberstreuen“ ein zweites Kind von seiner Ehefrau Kiri Hiller-Kren (36) geschenkt.

Auf Instagram hat die gebürtige Wienerin, die in den USA aufwuchs, schon im Jänner ein freudestrahlendes Foto mit diesem Text gepostet: "Thought I would spill the beans today since I can’t hide my belly anymore ... baby number 2 is on the way and due this summer!“ (Heute verrate ich es, weil ich meinen Bauch nicht mehr verbergen kann, im Sommer kommt Baby Nr. 2!).