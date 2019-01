Neo-Omi Brigitte Kren: „Die Klane hört gern Soulmusik“

Das nennt man wohl Doppeljackpot: Schauspielerin Brigitte Kren (in wenigen Tagen 65) hatte Dienstag ihren ersten Drehtag für die große Netflix-Serie über Sigmund Freud ( 1939) in Prag, in der sie unter der Regie ihres Sohnes Marvin Kren (38) die Haushälterin des Wiener Vaters der Psychoanalyse verkörpert – doch über den beruflichen Höhenflug (inklusive Einstieg beim ORF-Hit Soko Donau) hinaus schwebt sie auch privat „im siebenten bis achten Himmel“.