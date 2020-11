Wie das Baby von Susanna Hirschler zu seinem himmlischen Namen gekommen ist

„Ich habe am 29. September Geburtstag und da haben die drei Erzengel Namenstag. Ich war längere Zeit auf der Suche nach einem Namen, zu dem ich einen Bezug habe und in mir etwas auslöst. Und Gabriel ist auch der Erzengel, der der Jungfrau Maria damals verkündet hat, dass sie ein Kind erwarten wird und er soll auch eine beschützende Wirkung auf unseren Sohn haben, der natürlich auch unser Engel und Wunder ist“, so Hirschler zum KURIER.