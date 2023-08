Wie "Alle Achtung"-Sänger Christian Stani "The BossHoss" einmal aus der Patsche half

"Das ist natürlich etwas total Besonderes, im kleinen Rahmen zu spielen. Wenn man ganz dicht an den Leuten dran ist, unplugged. Man sieht jeden. Man hat keinen Graben zwischen Bühne und Publikum", so Sascha Vollmer zum KURIER.

Eine ganz andere Publikumsgröße war da natürlich das letzte Wien-Konzert der beiden, denn da wurde das Donauinselfest gerockt.

"Bei einem Festival erreichst du einfach Leute, die nicht explizit wegen dir da sind. Du hast ein Riesen-Publikum. Die sehen sich an, was du machst, aber du hast die Chance, sie auf deine Seite zu ziehen und zu Fans zu machen", erzählt Alec Völkel.

Und Anhänger haben die beiden wirklich schon viele. Immerhin haben sie mit "Electric Horsemen" ihr 10. Studioalbum herausgebracht und feiern das 20-jährige Band-Jubiläum.

Für die Musiker immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass sie es so weit gebracht haben. "Wir sind wirklich happy, dass wir das so machen dürfen, und wenn das noch mal 10 Jahre so weitergeht, sind wir sehr dankbar. Bevor ,The BossHoss‘ entstanden ist, haben wir uns jahrelang in verschiedenen Bands abgestrampelt und wir wissen, wie schwer es ist – und Glück gehört auch dazu", erinnert sich Völkel an die Anfänge.

Jemandem, der am Beginn seiner Karriere steht, würde Sascha raten, "ein Instrument lernen und üben. Auch wenn es anstrengend ist. Aber Handwerk ist von Vorteil und es hilft, wenn man das ganz gut kann. Und dann proben und spielen."

