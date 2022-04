Alle Achtung: Nach „Marie“ wird romantisch randaliert

Auf dem Album macht er das in dem Song „Romantisch Randalieren“, wo er mit seiner Liebsten eine fade Geburtstagsfeier des Onkels aufmischen will. Oder in „Bürokomplex“, wo er dem schikanösen Boss den Mittelfinger zeigt und fast wie Michael Douglas in dem Film „Falling Down“ Amok läuft. Die stark steigende Tendenz zur Selbstoptimierung wird in "Irgendwann" aufs Korn genommen, "weil wir das selbst nicht können".