Wenn Promis in einem Penthouse-Rohbau speisen

Zwischen Augarten und Wiener Innenstadt steht ein geschichtsträchtiges Gebäude, welches während der Ersten Republik als Zentralverpflegungsanstalt des Bundesheeres genutzt wurde. Unter dem Motto "Altes bewahren und Neues schaffen" (Fassade und Stiegenhaus stehen unter Denkmalschutz) entsteht ein Wohnbauprojekt mit exklusiven Apartments - nämlich "Das Artmann", mittlerweile schon mit dem "European Property Award 2023-2024" ausgezeichnet.

Und "Aurum 999,9"-MagBook-Herausgeber (erscheint vier Mal im Jahr) Reinhard Neussner hat sich genau diese "Baustelle" für seine exklusive Eventserie "The Embassy of good taste" (24 Dinner-Abende) ausgesucht. Er möchte im Zuge von Private Dinners "all die schönen Dinge, die wir im Aurum 999,9-MagBook vorstellen, auch live erlebbar machen" und das in einer außergewöhnlichen Location, die man so nicht besuchen kann - Kunst, Kultur und ausgesuchte Kulinarik und das für nur 22 ausgewählte Gäste pro Abend.

Dafür wurde eine komplette Wohnung eingebaut, in der auch Werke diverser Künstler gezeigt werden. Ein 800.000 Euro teurer Steinway-Flügel wurde dafür extra eingeflogen und ein Bentley mit einem Kran aufs Dach gehievt. Eindrücke vom Dinner:

© Starpix / A. Tuma Herausgeber Reinhard Neussner, Patrizia Hunter, Natalie Nemec und Toni Faber (v. li.) © Starpix / A. Tuma Ursula Simacek im Gespräch mit Siegfried Meryn © Starpix / A. Tuma Rebecca Horner und Arabella Kiesbauer © Aurum/Alexander Tuma Arabella Kiesbauer mit Toni Faber © Aurum/Alexander Tuma Karin und Harald Neumaerker © Aurum/Alexander Tuma © Aurum/Alexander Tuma © Aurum/Alexander Tuma © Aurum/Alexander Tuma Ulrike Reinthaler und Reinhard Neussner

"Mich hat besonders fasziniert, dass der Rohbau vom Penthouse bereits wie eine fix fertig eingerichtete Wohnung aussieht. Und das ist natürlich ein wunderbarer Raum für die tolle Kunst. Was für ein spannendes Konzept", zeigte sich Ballerina Rebecca Horner begeistert. "Es ist toll etwas zu betreten, dass niemand danach je wieder so sehen wird. Außer an diesen Abenden. Und der Blick über den Donaukanal und die Stadt ist wirklich einzigartig", so Moderatorin Arabella Kiesbauer.

"Wenn man unten in den Aufzug steigt, mitten in einer Baustelle, vermutet man nicht, in diesen großartigen Räumlichkeiten zu landen. Und diese Mischung aus Design und Kunst so perfekt inszeniert vorzufinden", sagte Dompfarrer Toni Faber, der, wie in letzter Zeit des Öfteren, in Begleitung von Bankerin Natalie Nemec dabei war. Ebenfalls unter den Gästen u. a. gesichtet: "Cuubuus Real Immobilien"-Geschäftsführerin Patrizia Hunter, Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Unternehmerin Ursula Simacek, die mit ihrem "Simacek Arthouse" den Art Space mit den Künstlerinnen und Künstlern von Artcare gehostet hat. "Ein wunderbarer Platz für wunderbare Kunst, die Bilder von Art Care sind hier richtig gut zur Geltung gekommen. Kunst braucht Raum."