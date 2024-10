Wenn "Kroatien-Krimi"-Kommissarin Jasmin Gerat zum lebenden Kunstobjekt wird

Um die tiefe Verbindung zwischen Emotionen und Blumen, vom Aufblühen bis hin zur Verwelkung – darum geht’s in der Serie „Eternal Blossom – Ewige Blüte“ des Künstlers FJ Baur. „Jedes Stück bietet eine Gelegenheit, über die Vergänglichkeit des Lebens nachzudenken und gleichzeitig die Möglichkeit eines Neuanfangs zu erkennen“, so Baur.

Im Rahmen dieser Serie entstand jetzt „The Cycle – Der Kreislauf“. Baur kreierte die Gemälde, die anschließend abfotografiert und zu kunstvollen Stoffdrucken verarbeitet wurden. Daraus schuf der Wahl-Wiener Kleider, die den Eindruck erwecken, als wären sie direkt aus den Leinwänden gewoben.

© Mario Schmolka

Die deutsche Schauspielerin Jasmin Gerat („Der Kroatien-Krimi“) wurde darin kunstvoll von Star-Fotograf Mario Schmolka in Szene gesetzt. „Beim Artshooting ,The Cycle‘ erweckt Jasmin meine Kunst eindrucksvoll zum Leben. Pop Art ist Zeitgeist – was liegt da näher, als eine starke, selbstbewusste Frau zu zeigen? Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis“, so Baur, der schon mit extravaganten Modekreationen bei der deutschen Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ für Furore gesorgt und auch schon seine Werke auf der „Miami Art Week “ ausgestellt hat.

© Mario Schmolka Jasmin Gerat und Künstler Franz-Josef Bauer kennen sich seit vier Jahren

Geboren in Oberschwaben, aufgewachsen auf einem Bauernhof, machte er zuerst eine Kochlehre und arbeitete dann im Eventbereich. Erst mit 30 wagte er es, sich voll und ganz seiner Leidenschaft, der Kunst, zu widmen, er zog nach Berlin, wo er seine ersten Arbeiten ausstellte.

„Für mich geht’s stets ums Durchhalten. Es ist so simpel, wie es klingt. Glaube an dich selbst, dann werden es auch die anderen tun“, sagte er in einem Interview mit The Red Bulletin. Mittlerweile lebt er auch in Wien.

© Mario Schmolka

Mit Schauspielerin Jasmin Gerat ist er befreundet, die beiden haben sich vor vier Jahren über ihre Eltern kennengelernt. „Sie ist wahnsinnslustig, sie hat einen unglaublich tollen Humor und sehr gute Ansichten. Man kann mit ihr richtig gut über den Sinn des Lebens reden und tief in die Geschichten reingehen. Ich finde, sie passt so gut in den Zeitgeist hinein, sie ist stark, schön und steht mitten im Leben. Eine wirklich tolle Frau!“

© Mario Schmolka

Und auch Gerat ist schwer begeistert von dem Künstler. „Wenn man FJ erlebt, ist schnell klar, dass seine Person ein Gesamtkunstwerk ist. Er lebt und kreiert durch und durch Pop Art. Intuitiv arbeitet er mit den Strömungen unseres Zeitgeistes. Seine Kunst macht happy und wirkt auf mich immer wie eine warme Umarmung!“, sagt sie.