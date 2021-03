Weltschlaftag: Schenk, Serafin, Koller und Co. erzählen, wovon sie noch träumen

„Was?“, fragte sich Otto Schenk (90) im KURIER-Gespräch am Donnerstag, „morgen is Weltschlaftag? I bin heut’ scho müd.“ Der „Theaterer“ (seine Eigendefinition) mit 74 Jahren Berufserfahrung wird Bühnen nur noch betreten, um „schauspielerisch vorzulesen“. Er träumt „so realistisch, wie ich Theater spielte und von anderen verlange. Ich bin immer das Opfer, das Werkl is dasselbe, wie es im Leben abläuft. Ich führe ununterbrochen Regie, mit ständigen Pannen. Dann wache ich auf und will sie lösen und denke mir: Gott sei Dank, ich habe ja genug geschlafen!“

Schenk ist Schlafkünstler – er nickt gern bei Gesellschaften oder im Zuschauerraum ein, was Umsitzende (mittlerweile) bewundern. „Ich bin ein Schrecken, weil mir Easy Talk so wahnsinnig schwerfällt.“

In der Pandemie ist ihm hauptsächlich fad, er „zerspringt vor Dingen, die ich noch machen möchte, ohne zu wissen, welche und ob sie möglich sein werden“.